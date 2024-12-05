Общество

В Псковской области создана интерактивная карта распространения борщевика

В Псковской области разработана интерактивная карта распространения борщевика. Новый портал был представлен в четверг, 5 декабря, на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое было посвящено борьбе с ядовитым сорняком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В целом в части борьбы с распространением сорняка властями региона проведена большая работа. Губернатор напомнил, что определен комплекс мер, который в течение последующих трех лет будет направлен на нивелирование угрозы от борщевика экосистеме региона, определены площади, которые нуждаются в обработке, и необходимые для этого ресурсы. «Теперь у нас есть рабочий инструмент, который нужно использовать», — добавил Михаил Ведерников.

Особое внимание глава региона уделил разработанной интерактивной карте, положительно оценив созданный ресурс. Портал, по его словам, позволит получать объективную и оперативную информацию, наглядно продемонстрирует прогресс борьбы с сорняком.

На интерактивной карте уже обозначен ряд земельных участков, заросших борщевиком, но ресурс и дальше будет обновляться данными от муниципалитетов. Участие в наполнении портала смогут принять и жители Псковской области, после проверки и подтверждения информация о конкретных земельных участках также будет нанесена на карту. Здесь представлена информация как о земельных участках, заросших борщевиком, так и о тех, где уже проведена обработка от сорного растения.

В этом году на борьбу с борщевиком Сосновского в Псковской области было направлено более 20 млн рублей, что позволило обработать порядка 1,8 тысяч гектаров. Поддержка муниципальным образованиям из регионального бюджета оказывается с 2019 года. Кроме того, площадь полос отвода вдоль дорог, обработанных от сорняка, за последние годы выросла практически в два раза — до 700 га в этом году.

Со следующего года показатель реализации мер борьбы с борщевиком будет включен в оценку эффективности Глав муниципалитетов. Это позволит, по словам Главы региона, закрепить персональную ответственность за результат. Особое внимание он обратил на те муниципальные образования, где слишком слабо ведется работа по муниципальному земельному контролю.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что необходимо усилить работу по привлечению к ответственности собственников и арендаторов заросших участков. В данный момент штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей, а при отсутствии реакции со стороны собственников может быть начата процедура изъятия земельного участка. Особое внимание будет уделено определению собственников земельных участков вдоль дорог и привлечению их к мероприятиям по уничтожению сорняка.

Кроме этого, со следующего года будут изменены условия предоставления субсидий для СНТ. Поддержку смогут получать только те товарищества, которые не допускают зарастание территорий борщевиком.

Участники совещания также обсудили планы по борьбе с борщевиком Сосновского в следующем году. Губернатор в очередной раз подчеркнул, насколько важно внимательно отнестись к данному направлению работы.

«Задача — в течение трех лет уничтожить основные очаги и остановить бесконтрольное распространение борщевика. И тем самым сохранить экосистему Псковской области. Вы все знаете, что борщевик — очень агрессивное растение. Он вытесняет с занятой территории до 80% всех видов животных и растений. Поэтому бездействие вызовет серьезный экономический ущерб, который коснется сфер сельского хозяйства, туризма, природных заповедников и заказников», — заключил губернатор и призвал планировать заботы по борьбе с ядовитым сорняком заранее, а также следить за сроками их исполнения.