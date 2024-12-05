Общество

Нехватка кадров в органах МСУ представляет собой достаточно серьезную проблему — Игорь Дитрих

В настоящее время в муниципалитетах Псковской области насчитывается около 130 вакансий в органах местного самоуправления. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

«Нехватка кадров в органах местного самоуправления представляет собой достаточно серьезную проблему по всей России, и, к сожалению, Псковская область не является исключением», - отметил Игорь Дитрих.

В настоящее время в муниципалитетах региона насчитывается около 130 вакансий, начиная от должностей ведущих специалистов и вплоть до заместителей глав администраций.

«А недостаток квалифицированных кадров является своеобразным тормозом, сдерживающим развитие и прогресс на местах. Ведь именно квалифицированные специалисты играют ключевую роль в разработке, внедрении и контроле реализации муниципальных проектов и программ», - заметил депутат.

Напомним, региональный проект «Земский муниципальный служащий» в Псковской области хотят запустить в 2025 году. Он содержит комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих.