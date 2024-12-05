Общество

Игорь Дитрих: Курс «Основы местного самоуправления» в школах — своевременная мера

Интерес к государственной и муниципальной службе у молодежи в последние годы снижается. И образовательный курс «Основы местного самоуправления» призван познакомить молодых людей с этой сферой деятельности, чтобы в перспективе привлечь кадры. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания по округу №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий район) Игорь Дитрих.

Запуск пилотного проекта - учебного курса «Основы местного самоуправления» - планируется в школах Пыталовского и Локнянского округов в 2025-2026 учебном году. Этот курс будет элективным, что дает учащимся выбор, включать его в свой учебный план или нет.

«Трудно сказать насколько этот курс будет востребован у школьников, ведь не секрет, что интерес к государственной и муниципальной службе у молодежи в последние годы снижается. Пилотный проект и призван оценить уровень заинтересованности школьников в этой области», - поделился Игорь Дитрих.

По мнению депутата такой курс нужен и полезен. Он предоставит учащимся базовые знания о структуре и функциях местных органов управления, что не будет лишним для любого человека.

«Кроме того, курс может сыграть значительную роль в профориентации, помогая молодым людям определиться с выбором будущей профессии. Поэтому введение курса "Основы местного самоуправления" в школьную программу считаю актуальной и своевременной мерой, соответствующей современным требованиям», - подытожил Игорь Дитрих.

Напомним, региональный проект «Земский муниципальный служащий» в Псковской области хотят запустить в 2025 году.