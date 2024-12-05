Общество

Николай Козловский: В Великих Луках приветствуются все общественные инициативы

В Великих Луках приветствуются все общественные инициативы, позволяющие сделать город уютнее и комфортнее. Городская власть готова оказывать поддержку в реализации этих инициатив. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил во рамках своего еженедельного обращения.

«Сегодня хочу рассказать о развитии территориального общественного самоуправления в нашем городе. Напомню, в Великих Луках организовано пять ТОС, которые объединяют пять районов города и проживающих в них жителей. Территориальные общественные самоуправления были созданы в нашем городе в 2021 году и по сегодняшний день продолжают работать и вносить весомый вклад в благоустройство Великих Лук. Сегодня ТОС решают вопросы по месту жительства во взаимодействии с администрацией города, депутатским корпусом, управляющими организациями, активной общественностью. За эти годы объединения инициативных граждан, изначально собравшихся вместе для решения какой-то отдельной проблемы, превратились в дружную команду единомышленников, стремящихся сделать наш город красивее, благоустроеннее, уютнее», – сказал Николай Козловский.

Он отметил, что сейчас великолукские ТОСы – это настоящий общественный институт, сплочённые коллективы активных и инициативных горожан, убеждённых в том, что развитие города не должно и не может проходить без их участия.

«Меня часто спрашивают: а общественные советники главы города – это разве не ТОС? Отвечаю. Общественные советники главы города – это особая форма территориального общественного самоуправления без образования юридического лица. Более того, многие общественные советники входят в ТОС и являются активными участниками территориальных общественных самоуправлений», – уточнил глава города.

На сегодняшний день с помощью ТОС жители Великих Лук решают вопросы, связанные со сферой ЖКХ, благоустраивают дворовые и общественные территории, устанавливают детские и спортивные площадки, а также участвуют в конкурсах на соискание различных грантов с целью привлечения дополнительных средств для реализации проектов, направленных на благоустройство дворов и иных городских территорий.

«Так, по результатам проведения регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями в 2024 году, победителями были признаны 15 проектов от города Великие Луки. Хочу отметить, что для повышения конкурентоспособности проектов и, соответственно, шансов на победу в том или ином конкурсе территориальным общественным самоуправлениям Великих Лук оказывается методическая поддержка. Такую работу проводят специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства и управляющих организаций», – добавил Николай Козловский.

В настоящее время все 15 проектов реализованы. На 14 дворовых территориях появились новые современные игровые элементы. В ходе реализации ещё одного проекта проведены работы по обустройству парковочных мест на территории многоквартирных домов, расположенных на улице Тимирязева.