Николай Козловский: В Великих Луках приветствуются все общественные инициативы

В Великих Луках приветствуются все общественные инициативы, позволяющие сделать город уютнее и комфортнее. Городская власть готова оказывать поддержку в реализации этих инициатив. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил во рамках своего еженедельного обращения.
«Сегодня хочу рассказать о развитии территориального общественного самоуправления в нашем городе. Напомню, в Великих Луках организовано пять ТОС, которые объединяют пять районов города и проживающих в них жителей. Территориальные общественные самоуправления были созданы в нашем городе в 2021 году и по сегодняшний день продолжают работать и вносить весомый вклад в благоустройство Великих Лук. Сегодня ТОС решают вопросы по месту жительства во взаимодействии с администрацией города, депутатским корпусом, управляющими организациями, активной общественностью. За эти годы объединения инициативных граждан, изначально собравшихся вместе для решения какой-то отдельной проблемы, превратились в дружную команду единомышленников, стремящихся сделать наш город красивее, благоустроеннее, уютнее», – сказал Николай Козловский.
Он отметил, что сейчас великолукские ТОСы – это настоящий общественный институт, сплочённые коллективы активных и инициативных горожан, убеждённых в том, что развитие города не должно и не может проходить без их участия.
«Меня часто спрашивают: а общественные советники главы города – это разве не ТОС? Отвечаю. Общественные советники главы города – это особая форма территориального общественного самоуправления без образования юридического лица. Более того, многие общественные советники входят в ТОС и являются активными участниками территориальных общественных самоуправлений», – уточнил глава города.
На сегодняшний день с помощью ТОС жители Великих Лук решают вопросы, связанные со сферой ЖКХ, благоустраивают дворовые и общественные территории, устанавливают детские и спортивные площадки, а также участвуют в конкурсах на соискание различных грантов с целью привлечения дополнительных средств для реализации проектов, направленных на благоустройство дворов и иных городских территорий.
«Так, по результатам проведения регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями в 2024 году, победителями были признаны 15 проектов от города Великие Луки. Хочу отметить, что для повышения конкурентоспособности проектов и, соответственно, шансов на победу в том или ином конкурсе территориальным общественным самоуправлениям Великих Лук оказывается методическая поддержка. Такую работу проводят специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства и управляющих организаций», – добавил Николай Козловский.
В настоящее время все 15 проектов реализованы. На 14 дворовых территориях появились новые современные игровые элементы. В ходе реализации ещё одного проекта проведены работы по обустройству парковочных мест на территории многоквартирных домов, расположенных на улице Тимирязева.
«Таким образом, проекты активистов ТОС действительно направлены на решение вопросов, которые актуальны и важны для наших жителей в первую очередь. Главное здесь – это общее желание и заинтересованность граждан, благодаря которым можно реально улучшить двор или микрорайон, в котором ты проживаешь. Уверен, что ТОСы сегодня – это самая простая, гибкая и эффективная форма участия жителей в решении вопросов местного значения. Они – большое подспорье органам власти. Активность и инициативность участников великолукских территориальных общественных самоуправлений приносят свои плоды, которые видны всем великолучанам. В нашем городе приветствуются все общественные инициативы подобного рода, позволяющие сделать Великие Луки уютнее и комфортнее, и городская власть готова оказывать поддержку в их реализации», – заключил глава Великих Лук.