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Общество

Школьный краеведческий музей «Горница» провел отчетный концерт в Красногородском районе

06.12.2024 21:14|ПсковКомментариев: 0

На базе красногородского досугового объединения состоялся творческий отчётный концерт по итогам реализации проекта «Школьный краеведческий музей «Горница».


Фото здесь и далее: региональное отделение Российского детского фонда

На мероприятии собрались активные участники проекта: творческий коллектив педагогов и детей красногородской специальной школы-интерната, дети и педагоги из опочецкой и порховской специальных школ-интернатов, красногородской школы-интерната «Агрошкола», сотрудники районного музея, которые помогали в реализации проекта, коллектив дома детского творчества.

Гостей встречали подарками и развлечениями. Участникам предлагали сфотографироваться на фотозоне, познакомиться с выставкой методических материалов, поиграть в русские народные игры. В подарок гостям вручили печатные пряники собственного приготовления. На дополнительных занятиях педагоги красногородской специальной школы-интерната учили ребят готовить данное угощение.

Концертная программа была наполнена творческими номерами детей и взрослых: стихотворения собственного сочинения, песни, сказки, фильмы, созданные в рамках проекта, и дефиле в русских народных костюмах, сшитых руками педагогов и детей красногородской специальной школы-интерната. После концерта все гости были приглашены на обед, а желающие посетили школьный музей «Горница», послушали экскурсию по музею от школьного учителя истории Елены Федоровой.

«Это был грандиозный, удивительный праздник для нас, для гостей. За всем этим огромный труд большой и дружной команды школы-интерната. С большим уважением к вашей работе. И дальнейших вам сил, вдохновения» - поделились впечатлениями гости праздника.

Напомним, что проект «Школьный краеведческий музей «Горница» реализуется до конца 2024 года на базе красногородской специальной школы-интерната при поддержке Правительства Псковской области.

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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