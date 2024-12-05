Общество

Четыре вышки связи ввели в эксплуатацию в деревнях Псковской области

Сразу четыре вышки установлены и введены в эксплуатацию в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Теперь стабильная мобильная связь и интернет появились в деревне Тупицино Гдовского района, деревне Пухново Куньинского района, поселке Приозерный и деревне Бездедово Опочецкого муниципального округа.

До конца года по этой же программе установят ещё шесть вышек. Они будут запущены в первом квартале 2025 года.