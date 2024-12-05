Общество

Фотофакт: Ледяные блины вновь образовались на реке Пскове

Ледяные блины вновь образовались на реке Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Как сообщают открытые источники, ледяные блины образуются в очень холодных океанах, озерах и реках. На реках они появляются на поверхности, когда замерзшая пена в воде захватывается спиральным течением (водоворотом). В таких условиях некоторые части начинают слипаться. Затем к ним присоединяются другие обломки, образуя все более крупные диски.

Блины имеют округлую форму и могут составлять от 30 см до 3 метров в диаметре и 10 см толщины.