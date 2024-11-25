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Общество

Фотофакт: Ледяные блинчики образовались на псковских реках

25.11.2024 19:28|ПсковКомментариев: 0

Ледяные блины образовались на реках Пскове и Великой в областном центре на минувших выходных. Снимками поделились жители города в социальных сетях.

Фото здесь и далее: Виктория Кебекова / «ВКонтакте»

«Река Пскова приготовила нам удивительные ледяные блинчики. Для образования этого редкого гидрометеорологического явления необходима нулевая температура воздуха, ветер, лёгкие волны, и немножко волшебства», - написала псковичка.

Как сообщают открытые источники, ледяные блины образуются в очень холодных океанах, озерах и реках. На реках они появляются на поверхности, когда замерзшая пена в воде захватывается спиральным течением (водоворотом). В таких условиях некоторые части начинают слипаться. Затем к ним присоединяются другие обломки, образуя все более крупные диски. 

Видео: Татьяна Соловьева / «ВКонтакте»

Они имеют округлую форму, и могут составлять от 30 см до 3 метров в диаметре и 10 см толщины.

На сегодняшний день льдины уже растаяли.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН
 
 

В прошлом году подобное явление запечатлели на реке Гдовке. 

 

 

Теги: #лед
Источник: Псковская Лента Новостей
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