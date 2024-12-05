Общество

Россиянам перечислили способы борьбы с карьерным выгоранием в конце года

Для того чтобы избежать эмоционального выгорания, вызванного проблемами на работе, необходимо вовремя его распознать, избежать негативных последствий и восстановить баланс. Об этом 8 декабря сообщила соосновательница сервиса карьерного коучинга insight Наталья Рогова.

Она рассказала о том, что состояние эмоционального выгорания вызвано процессом истощения человека на эмоциональном и физическом уровне, который имеет накопительный эффект.

«Эмоционально такое состояние проявляется в том, что работа перестает приносить удовольствие. Человек не видит смысла в своих задачах и всё чаще думает об отдыхе. Вместе с этими мыслями люди часто продолжают мысленно «оставаться на работе» даже в выходные», — приводит «Газета.ru» слова Роговой.

Первым признаком того, что у человека появилось выгорание, является рассеянность. Невозможность сконцентрироваться на рабочих задачах и «навязчивые размышления о них». Также признаком может быть физическая усталость, которая ощущается даже после отдыха и плохой сон.

Помимо этого, на выгорание может указывать потеря или полное отсутствие мотивации, когда работа начинает казаться рутиной и перестает приносить удовольствие и радостные эмоции.

Крайней стадией эмоционального выгорания является желание «просто исчезнуть». Эксперт заявила о том, что доводить себя до этого момента крайне нежелательно. Если человек чувствует выгорание, ему следует обратиться за специальной помощью.