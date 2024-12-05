Общество

Псковичи приняли участие в Всероссийском съезде работников дошкольного образования

VIII Всероссийский съезд работников дошкольного образования прошел 5-6 декабря в Московском педагогическом государственном университете. Основная цель съезда – обсуждение актуальных вопросов реализации государственной политики в сфере дошкольного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В рамках съезда участники обменялись опытом и представили эффективные педагогические и управленческие практики, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным образовательным программам.

На пленарном заседании выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который обозначил приоритетные задачи съезда. В рамках работы дискуссионной площадки «Ценностный фундамент дошкольного образования» обсуждались вопросы формирования у детей духовно-нравственных, культурных и гражданско-патриотических ценностей.

В состав делегации от Псковской области вошли: заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ПОИПКРО Елена Стукова и старший воспитатель Центра развития ребенка детский сад № 41 Елена Молчанова.