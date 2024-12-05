Общество

Подошел к завершению ремонт в Вехнянском доме культуры Новоржевского округа

Подошел к завершению ремонт в Вехнянском доме культуры. Как сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, период ремонта оказался неожиданно долгим, а объем работ непредвиденно большим.





В рамках проекта ТОС «Вехно» изначально было выделено 400 тысяч рублей и запланировано заменить окна, входную дверь, линолеум и покрасить стены.

«Начав ремонт, столкнулись с многими трудностями и плохим состоянием пола, а также необходимостью проведения дополнительных работ. Было принято решение добавить чуть более 230 тысяч рублей. На помощь подрядчику пришли члены ТОС, которые долго и старательно мыли, убирали, красили стены и потолок. Их помощь была неоценима. Казалось готово, но опять потекла крыша, которая всегда была проблемной. Поэтому незамедлительно было принято решение произвести частичный ремонт крыши, на что из бюджета округа было вновь дополнительно направлено ещё 370 тысяч рублей. Не обошлись без помощи и неравнодушных людей, кто помог дополнительно приобрести краску», - рассказала Любовь Трифонова.