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Карманные часы пушкинского времени увидели воспитанники детской студии при музее-заповеднике «Михайловское»

Из-за большого числа желающих побывать на занятии Студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», очередной урок пришлось проводить строго по предварительной записи и «в две смены». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в информационной службе Пушкинского заповедника, добавив, что «…это свидетельствует не только о качестве музейных занятий — хотя, конечно, и о нём прежде всего, но и о серьёзном дефиците внеурочных образовательных и развивающих секций и кружков для школьников на местах».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

«Вчера на очередном занятии Студии эстетического развития наши юные гости познакомились с историей часовых механизмов, узнали, где в часах прячется кукушка, вспомнили, зачем человеку нужен будильник и где сейчас используются песочные часы, — рассказала куратор проекта, методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности «Михайловского» Татьяна Тимошина. — Вместе с ребятами мы побывали в одном из выставочных залов музейного Научно-культурного центра и увидели карманные часы XIX века. С большим интересом наши юные посетители поучаствовали в эксперименте, выясняя много ли можно сделать за три минуты. Используя в качестве секундомера песочные часы, наши гости сортировали крупу и макароны, которые “случайно“ перемешались. А болельщики активно поддерживали капитанов своих команд».

В ходе практической части занятия студийцы вспомнили, как выглядит циферблат, повторили порядковый ход цифр и чисел и сделали аппликацию-часы.

В «Михайловском» добавили, что объединения, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми (Студия эстетического развития, театральная студия «Лукоморье») очень популярны. На интересные и полезные занятия в Пушкинский заповедник родители привозят малышей даже издалека.

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Тему каждого очередного занятия при этом взрослые и дети всегда могут узнать накануне, из публикации в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети ВКонтакте, особо отметили в учреждении.