Общество

Стартовал зимний сезон встреч с Дедом Морозом и Снегурочкой в ТРК «Акваполис»

В минувшие выходные в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоялась первая зимняя встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

Сказочные персонажи вместе с гостями праздника вспомнили любимые новогодние песни и хороводы, создавая веселую и дружелюбную атмосферу. Импровизированный утренник завершился традиционной фотосессией, на которой дети и взрослые смогли запечатлеть незабываемые моменты с любимыми героями.

Дед Мороз и Снегурочка пригласили всех желающих на новые встречи и утренники, которые будут проходить в ТРК «Акваполис» как в декабре, так и на рождественских каникулах.