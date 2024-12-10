Общество

«Совет муниципальных образований» заявил три законодательные инициативы — Валентина Понизовская

В текущем году Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» выступила с тремя законодательными инициативами. Об этом в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» сообщила руководитель Ассоциации, глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

«Ассоциация выступила с предложением о наделении её статусом субъекта законодательной инициативы, и данное решение было поддержано губернатором Псковской области. В текущем году мы уже представили три законодательные инициативы», — сообщила Валентина Понизовская.

По её словам, Ассоциация активно работает над изменениями в законодательстве.

«В частности, мы предложили внести изменения в закон Псковской области о местном самоуправлении и в закон о статусе главы муниципального образования. Кроме того, мы разработали законопроект о взаимодействии органов исполнительной власти с "Советом муниципальных образований" и об административных правонарушениях на территории Псковской области», — добавила она.