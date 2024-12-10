Общество

Глава Пскова выразил соболезнования родным и близким Валерия Павлова

Глава города Пскова Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной писателя, председателя Общественной палаты Псковской области первого, второго и третьего составов, члена Общественной палаты Псковской области четвертого состава, почетного гражданина города Пскова, заслуженного работника культуры Российской Федерации, экс-директора Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Валерия Павлова.

«Коренной пскович, он всю свою жизнь посвятил родному городу и внёс неоценимый вклад в развитие культуры, образования, международных отношений и общественной деятельности. 18 лет своей карьеры Валерий Фёдорович отдал псковскому театру. С его приходом в 1991 году он стал известен на всю страну и завоёвывал сердца публики на отечественных и международных фестивалях. Благодаря Валерию Фёдоровичу театр получил почётное звание "академический". А при его активном участии создан единственный в то время в России репертуарный театр под открытым небом "Карусель"», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

С 2011 по 2018 годы Валерий Павлов был секретарём Общественной палаты Псковской области и помогал жителям выстраивать диалог с властью и органами местного самоуправления.

«За высокие творческие достижения и активную общественную деятельность имя Валерия Павлова занесено в "Золотую летопись славных дел к 1100-летию города Пскова". Он награждён медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 и 1 степени, удостоен благодарности президента Российской Федерации. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Фёдоровича. Это невосполнимая утрата для всех нас», - добавил глава города.