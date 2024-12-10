Общество

Коллекционную медаль «Горводоканала» разыгрывают в Пскове

Юбилейную коллекционную медаль муниципального предприятия «Горводоканал» разыгрывают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фотографии: «Горводоканал»

«Для нас уходящий год 90-летия предприятия насыщенный и незабываемый. Мы хотим, чтобы он остался в памяти и у одного из вас. Разыгрываем юбилейную коллекционную медаль "Горводоканала"»,- отметили на предприятии.

Медаль изготовлена из материалов старинного псковского водопровода. Оборотная сторона выполнена в виде крышки водопроводного люка XIX века имени Георга Викенгейзера. Как известно, именно он заложил основу водоснабжения Пскова. Оригинал крышки бережно хранится на территории предприятия, и стал частью музейной экспозиции.



Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо выполнить несколько условий:

Быть подписчиком официального паблика «Горводоканала» в ВК;

Поставить лайк и оставить под постом комментарий, стикер или эмодзи;

Сделать репост записи к себе на страницу и не удалять до конца розыгрыша.

«Предупреждаем, что деструктивные комментарии, содержащие оскорбления, провокации, обесценивание и ненормативную лексику, нарушают правила розыгрыша и будут удалены. Победителя определим 11 января с помощью генератора случайных чисел.

Мы надеемся, что обладатель нашей медали сохранит ее в домашнем архиве как историческую реликвию, связанную со становлением предприятия и города Пскова», – добавили на предприятии.