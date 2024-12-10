Общество

Пскович вышел в финал всероссийского конкурса «Знание. Лектор»

Общество «Знание» опубликовало список финалистов четвертого сезона всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Ими стали 140 участников из 52 регионов, среди которых и представитель Псковской области Александр Цветков. В феврале следующего года его ждут решающие конкурсные испытания в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Региональный филиал общества «Знание»

Александр Цветков — заместитель директора по образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум Псков», кандидат физико-математических наук, наставник призеров всероссийских и региональных конкурсов. На окружном этапе темой его лекции стали вопросы использования педагогами возможностей искусственного интеллекта. В финале конкурса от общества «Знание» он будет бороться за право стать лучшим лектором страны.

«Со старта четвертого сезона "Знание. Лектор" прошло семь месяцев. За это время наши финалисты провели свыше тысячи авторских лекций в своих регионах. Конкурс показал, что просвещением в России занимаются люди самых разных профессий: представители медицины, учреждений науки, культуры, образования, правоохранительных органов. Впереди нас ждет финал конкурса, мы рады представить стране сильнейших лекторов», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты были определены по итогам окружного этапа, который прошел с 25 ноября по 5 декабря в онлайн-формате. 300 участников выступали с авторскими лекциями перед экспертным советом. В его состав вошли профессионалы из 14 сфер и отраслей, среди которых президент фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елена Орлова, дирижер Большого театра Айрат Кашаев, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги Марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, президент клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс», старший преподаватель кафедры семиотики и общей истории искусства факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Викью, продюсер, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

Победители «Знание. Лектор — 2024» получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты могут выиграть партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.