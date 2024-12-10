Пскович вышел в финал всероссийского конкурса «Знание. Лектор»

Общество «Знание» опубликовало список финалистов четвертого сезона всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Ими стали 140 участников из 52 регионов, среди которых и представитель Псковской области Александр Цветков. В феврале следующего года его ждут решающие конкурсные испытания в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: Региональный филиал общества «Знание»
Александр Цветков — заместитель директора по образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум Псков», кандидат физико-математических наук, наставник призеров всероссийских и региональных конкурсов. На окружном этапе темой его лекции стали вопросы использования педагогами возможностей искусственного интеллекта. В финале конкурса от общества «Знание» он будет бороться за право стать лучшим лектором страны.
Финалисты были определены по итогам окружного этапа, который прошел с 25 ноября по 5 декабря в онлайн-формате. 300 участников выступали с авторскими лекциями перед экспертным советом. В его состав вошли профессионалы из 14 сфер и отраслей, среди которых президент фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елена Орлова, дирижер Большого театра Айрат Кашаев, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги Марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, президент клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс», старший преподаватель кафедры семиотики и общей истории искусства факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Викью, продюсер, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.
Победители «Знание. Лектор — 2024» получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты могут выиграть партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.