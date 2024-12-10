Общество

Правительство Псковской области активно внедряет искусственный интеллект в государственный сектор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в деловой программе Международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Ключевое мероприятие первого дня — пленарное заседание, посвященное треку «Общество», спикером на котором выступил Президент Владимир Путин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Администрации Президента России/ пресс-служба Сбера

Россия должна стать лидером не только по созданию, но и по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах жизни, заметил Глава государства. «Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций», — сказал Владимир Путин.

Правительство Псковской области активно внедряет искусственный интеллект (AI) в государственный сектор. Добиться более быстрого и качественного обслуживания жителей области планируется за счет создания сервиса ГосChat, разработанного на базе нейросетевой модели GigaChat. Благодаря технологическим решениям Сбера регион стал одним из пионеров в применении AI для оптимизации работы госорганов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на конференции поделился планами по реализации проекта в два этапа. «Сначала запустим его в помощь госслужащим, чтобы оптимизировать поиск информации. Сейчас в пилотном режиме в систему уже загружены порядка 1,6 тыс нормативных документов. По предварительным тестам система на 70% сократила время поисках данных, что существенно влияет на рабочий процесс, — отметил Михаил Ведерников. — На втором этапе подключим жителей области. Система не только улучшит обратную связь по их обращениям, но также позволит быстро находить ответы на справочные вопросы: как получить льготы, куда обратиться за получением документов, где искать контакты. Мы видим большие перспективы у проекта, и в случае удачного старта будем предлагать его для масштабирования на другие регионы».

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец, который также принимает участие в конференции, подчеркнул, что внедрение AI — это не просто тренд, а настоящая необходимость. «Искусственный интеллект доказал свою эффективность в бизнес-процессах, теперь очередь за госуправлением. ГосChat призван облегчить работу госслужащих и обеспечить высокий уровень сервиса для жителей региона. Мы уверены, что применение AI станет новым стандартом в оказании государственных услуг».

Работа госслужащих с большими объемами запросов требует значительного времени и может приводить к задержкам в принятии решений. ГосChat поможет сотрудникам автоматизировать рутинные процессы: анализ документов, взаимодействие с правовой базой и подготовку справок. Интеграция сервиса с электронными системами документооборота и внутренними платформами Правительства позволит эффективно распределять задачи между сотрудниками, учитывать их загруженность и квалификацию, что существенно сократит сроки выполнения работы и повысит качество принимаемых решений. Кроме того, система сможет дополнительно проверять соответствие документации актуальным правовым требованиям, тем самым повышая надежность и прозрачность государственных процедур.

Проект обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития и применения в различных областях, таких как оптимизация закупок, образование и другие социальные сферы. Его реализация открывает перспективы для повышения эффективности государственного управления и удовлетворения запросов граждан.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 11 по 13 декабря. AI Journey — это ключевая площадка, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперед.

Традиционно программа AI Journey разделена на три тематических блока: «Наука», «Бизнес» и «Общество», в которых принимают участие ведущие российские и международные исследователи, ученые, представители органов власти и бизнеса — свыше 200 докладчиков из более чем 10 стран, в том числе России, Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии, ЮАР, Индонезии, Эфиопии, Бахрейна, Ирана.