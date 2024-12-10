Общество

Гражданская панихида и прощание с Валерием Павловым состоятся в псковском театре

Гражданская панихида и прощание с почетным гражданином Пскова, заслуженным работником культуры РФ, председателем Общественной палаты Псковской области нескольких созывов, экс-директором театра Валерием Павловым состоятся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 13 декабря в 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Напомним, вчера не стало Валерия Павлова. Отпевание состоится в Пскове храме Сергия с Залужья (улица Свердлова, 42-а) в пятницу, 13 декабря, в 11:00.

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Губернатор Михаил Ведерников принял решение о награждении Валерия Павлова орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно.