Общество

Александр Братчиков: Согласительная комиссия по бюджету — эффективная форма работы

Итоги работы согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подвел заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Согласительная комиссия как форма работы, безусловно, эффективна, потому что в работе принимают участие представители всех политических партий, находящихся в Псковском областном Собрании депутатов, поэтому представлены интересы всех избирателей нашего региона», - подчеркнул Александр Братчиков.

Он отметил, что на комиссии обсуждались вопросы, которые касаются различных направлений, а в основном внимание было уделено социальной сфере, в том числе здравоохранению и образованию.

Важно понимать, что на согласительной комиссии должны обсуждать вопросы, касающиеся всего региона, а не отдельных муниципалитетов, продолжил Александр Братчиков. «Хорошо, что все понимают проблему нехватки кадров, вопросы нехватки врачей и учителей», - отметил депутат.

Большое внимание обращается на обеспечение лекарственными препаратами для льготных категорий граждан. «Достаточно большое количество денег выделяется именно на это», - подчеркнул Александр Братчиков.

В ходе работы согласительной комиссии внимание уделялось ремонту дорог, также ко второму чтению бюджета региона увеличиваются расходы по программе «Формирование комфортной городской среды», достаточно серьезные средства выделяются на обращение с твердыми коммунальными отходами. «Мы видели коллапс зимой и летом в этом году. Задача правительства - не допустить больше такой ситуации в регионе», - заключил Александр Братчиков.

Напомним, согласительная комиссия собиралась 10 и 11 декабря. Проект бюджета в первом чтении был принял Псковским областным Собранием депутатов на ноябрьском сессии. Во втором чтении бюджет будут принимать на сессии 19 декабря.