Общество

На «Ёлку желаний» в Госдуме попали пять писем из Псковской области

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский совместно с депутатом Михаилом Шереметом снял с всероссийской «Ёлки желаний» несколько шаров с детскими письмами. Об этом Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

В пожеланиях 10-летняя Ольга загадала каркасный батут, 12-летняя Мария на Новый год мечтает получить велосипед, а 15-летний Юрий – зимний комплект одежды.

Еще два шара (из Псковского района) снял депутат Госдумы Александр Борисов. 14-летний Владимир из деревни Родина попросил электрогитару для себя и умную колонку для брата, а 6-летняя Аполлинария на Новый год хочет получить мягкую игрушку.

«В этом году на "Ёлку желаний" в Госдуме попали пять писем из Псковской области, все детские мечты в ближайшее время будут исполнены», - отметил Александр Козловский.