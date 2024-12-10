Общество

Портал трудовых династий начал работу в Псковской области

Портал трудовых династий начал работу в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

На онлайн-платформе каждый житель региона может рассказать о своих родных, которые внесли вклад в развитие Псковской области. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте трудовыединастии.рф.

Там уже представлено более 60 династий – учителей, врачей, военнослужащих, работников сельского хозяйства и представителей многих других профессий. Они делятся историями о своей жизни, где знания, навыки и опыт передаются из одного поколения в другое.

Портал разработан комитетом по труду и занятости совместно с управлением цифрового развития и связи и приурочен к 80-летию Псковской области и Году семьи.

«Приглашаю всех помочь сохранить трудовое наследие нашего региона!» - призвал губернатор.