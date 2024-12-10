Общество

Псковские транспортные службы стали лидерами по использованию облачных сервисов в 2024 году

МТС проанализировала использование облачных технологий MWS в организациях Псковской области. Повышенный спрос на облачные решения цифровой экосистемы зафиксирован у предприятий в сфере транспорта и хранения.

Закупки резервного копирования данных в облаке и объектного хранилища на Псковщине выросли в 1,6 раз за год. Больше всего в регионе выросло потребление облачных сервисов в сфере транспорта и хранения — в 1,8 раз, а также в сфере образования.

По данным Псковстата, через Псковский регион ежегодно проходит транзит груза объемом не менее 3 млн тонн. Перевозками занимаются компании в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, производства питания и многие другие. Большое количество перевозок и последующее хранение груза на складах требуют ведения объемной документации, утрата которой чревата потерей товара и материалов и, как следствие, потерей прибыли.

Внедрение «облаков» в работу бизнеса — тренд не только в Псковской области, но и на всем Северо-Западе. Регулярное копирование резервных данных помогает предпринимателям быть уверенными в надежном сохранении всей информации о грузоперевозках и хранении товаров, а сохранение этих данных в облаке освобождает бизнес от дополнительных трат на инфраструктуру, отметили в компании.