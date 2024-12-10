Общество

Новым директором псковского завода «Титан-Полимер» назначен Павел Матыцын

Новым директором псковского завода «Титан-Полимер» назначен Павел Матыцын, следует из информации на сайте проверки контрагентов rusprofile.

Напомним, ранее директором «Титан-Полимера» был Кирилл Неретин, на пост был назначен в феврале 2023 года.

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Против Кирилла Неретина велась процедура банкротства. Однако она была прекращена в связи с отказом истца от поданного заявления. Как ранее сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер», рассмотрение данного гражданского дела не было связано с деятельностью Кирилла Неретина в качестве генерального директора завода «Титан-Полимер», а претензии со стороны третьих лиц возникли в 2020 году задолго до назначения Кирилла Неретина на должность.