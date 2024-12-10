Общество

Юным псковичам торжественно вручили паспорта в честь Дня Конституции

В День Конституции юные жители Псковского района получили паспорта из рук главы Псковского района Натальи Федоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Псковского района Натальи Федоровой

«Вместе со старшим инспектором по вопросам миграции МВД России Алёной Гомозовой вручила паспорта гражданина Российской Федерации юношам и девушкам Псковского района», - комментирует Наталья Федорова.

Помимо паспорта, ребятам вручили экземпляры конституции Российской Федерации.

«С большим удовольствием поздравила юношей и девушек с этим знаменательным событием! Желаю быть достойными гражданами нашей страны, настоящими патриотами и внести свой вклад в развитие нашей Родины!», - сказала в заключение глава Псковского района.