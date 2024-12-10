Тренировку по пожарной эвакуации провели в Арбитражном суде Псковской области

Сегодня, 13 декабря, в Арбитражном суде Псковской области прошла практическая тренировка по эвакуации в случае пожара или возгорания. В мероприятии приняли участие судьи, работники аппарата суда, обслуживающий персонал и судебные приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.
Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области
Эвакуация была организована с целью проверки готовности сотрудников суда к непредвиденным ситуациям и отработки навыков эвакуации в случае угрозы пожара или других чрезвычайных ситуаций.
Тренировочная эвакуация прошла успешно. Все участники мероприятия продемонстрировали готовность к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.