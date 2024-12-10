Общество

Выход на лед запретили в Невельском округе

Выход на лед запретили в Невельском муниципальном округе в связи с неустойчивой ледовой обстановкой, а также в целях обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах. Об этом сообщил глава Невельского округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Выход (выезд) на лед водоемов, расположенных на территории Невельского муниципального округа, запрещен с 12 декабря.

«Уважаемые невельчане! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску! Уважаемые родители, уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения - первопричина трагических последствий. Берегите себя и своих детей!» - призвал Олег Майоров.

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Также выход на лед запретили в Усвятском муниципальном округе и в Палкинском районе.

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