Водителей и слесарей приглашает на работу псковский «Горводоканал»

Вакансии водителя и слесаря открыты в псковском «Горводоканале». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Псковскому муниципальному предприятию «Горводоканал» на постоянную работу требуются:
- Водители автомобилей категории С - заработная плата от 40 000 рублей.
- Слесари аварийно-восстановительных работ, электромонтеры, слесари-ремонтники - заработная плата от 47 000 рублей.
- Электрогазосварщики и машинисты экскаватора заработная - заработная плата от 55 000 рублей.
Условия, которые предоставляет предприятие:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- Стабильная выплата заработной платы;
- Социальные гарантии;
- Иногородним предоставляется общежитие.
Телефон отдела кадров: 79-20-20, работает с 8.00 до 17.00 пн-чт и с 8.00 до 16.00 в пт.