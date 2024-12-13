Общество

Водителей и слесарей приглашает на работу псковский «Горводоканал»

Вакансии водителя и слесаря открыты в псковском «Горводоканале». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Псковскому муниципальному предприятию «Горводоканал» на постоянную работу требуются:

Водители автомобилей категории С - заработная плата от 40 000 рублей.

Слесари аварийно-восстановительных работ, электромонтеры, слесари-ремонтники - заработная плата от 47 000 рублей.

Электрогазосварщики и машинисты экскаватора заработная - заработная плата от 55 000 рублей.

Условия, которые предоставляет предприятие:

Официальное трудоустройство по ТК РФ;

Стабильная выплата заработной платы;

Социальные гарантии;

Иногородним предоставляется общежитие.

Телефон отдела кадров: 79-20-20, работает с 8.00 до 17.00 пн-чт и с 8.00 до 16.00 в пт.