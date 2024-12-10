Общество

Снимками с фотоловушек поделились в Полистовском заповеднике в День медведя

День медведя отмечается ежегодно 13 декабря во многих регионах России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Полистовском заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

В 2021 году на территории заповедника проводилось исследование численности этих животных, тогда учли 25 особей. Есть предположение, что численность медведя в заповеднике растет, но для проверки этого нужны специальные работы.

Полистовский заповедник сотрудничает с центром спасения медвежат-сирот. С 2021 по 2023 год семь медвежат были выпущены в охранной зоне Полистовского государственного заповедника в Бежаницком и Локнянском районах. Такие работы называются репатриацией – готовых к самостоятельной жизни медвежат выпускают на пригодную и безопасную для их жизни территорию.

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Основатель центра Владимир Пажетнов разработал методику, позволяющую получить объективные сведения о численности и структуре популяции бурого медведя в России. Методика была представлена на совместном научно-практическом семинаре по учету численности медведя, который прошёл в Бежаницах в апреле 2023 года.

«Интересно, что медведи длительное время находятся под пристальным вниманием человека, однако сейчас достоверная и точная информация о численности и половозрастных характеристиках медведя отсутствует как на территории России, так и на территории Псковской области, в частности. Такая ситуация сложилась из-за того, что выводы о характеристиках популяций медведя делаются на основании экспертных оценок и данные по численности на одной и той же территории могут отличаться в разы», - рассказали в заповеднике.

В Полистовском заповеднике с 2021 года началась организация сети фотомониторинга, в том числе и для того, чтобы определить и проанализировать присутствие того или иного вида на территории. Например, в 2023 году бурые медведи попали в объективы фотоловушек 42 раза в 7 локациях.

«Кстати, снимки диких животных с фотоловушек использует не только научный отдел, но и отдел экологического просвещения и туризма. Например, для подготовки выставок, проведения занятий и постов в социальных сетях!» - рассказали в заповеднике.