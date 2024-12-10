Марина Борисенкова: Доступная среда не должна создаваться «для галочки»

Чтобы люди с ограниченными возможностями по здоровью чувствовали себя полноценными членами общества, нужно везде и в полной мере соблюдать условия, улучшающие жизнь таких людей, а не делать это «для галочки», считает депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Свою позицию она обозначила на комиссии при главном федеральном инспекторе по Псковской области 13 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она также отметила, что на многих культурных, досуговых и медицинских объектах элементы доступной среды либо выполнены подрядчиками, которые «не понимали сути проблемы», либо «для галочки», чтобы объект приняли.
«Есть системные проблемы, которые возникают. Отсутствует комплексный подход. Часто мы слышим отсылки на то, что не хватает финансирования. Нужно посмотреть целесообразность и эффективность использования финансовых ресурсов. То, что предлагается на рынке под личиной "для инвалидов", не несет пользы и не соответствует тому качеству, чтобы подходило для этих категорий. При строительстве объекта зачастую не предусматривается, как инвалид будет добираться до него, например», - добавила Марина Борисенкова.