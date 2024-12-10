Общество

Марина Борисенкова: Доступная среда не должна создаваться «для галочки»

Чтобы люди с ограниченными возможностями по здоровью чувствовали себя полноценными членами общества, нужно везде и в полной мере соблюдать условия, улучшающие жизнь таких людей, а не делать это «для галочки», считает депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Свою позицию она обозначила на комиссии при главном федеральном инспекторе по Псковской области 13 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для того, чтобы человек чувствовал себя равноправно и комфортно, нужно создавать условия везде. Все мы с самого детства на российских сказках встречаемся с понятием инвалидности: сказка о Колобке. Он смог пойти в мир и заводить друзей несмотря на то, что у него не было рук и ног. Русский человек исторически к инвалидам относится положительно. Нам осталось немножко до полного принятия обществом инвалидности. Если областной центр доступен, то, двигаясь в районы, мы сталкиваемся с проблемами. Нужно, чтобы человек в каждом районе чувствовал себя свободно. Президент говорил о доступной среде. Внимательное отношение должно быть естественной нормой, а не "для галочки". Нужно, чтобы как можно больше людей не оказалось в положении вынужденных затворников», - подчеркнула Марина Борисенкова.

Она также отметила, что на многих культурных, досуговых и медицинских объектах элементы доступной среды либо выполнены подрядчиками, которые «не понимали сути проблемы», либо «для галочки», чтобы объект приняли.

«Есть системные проблемы, которые возникают. Отсутствует комплексный подход. Часто мы слышим отсылки на то, что не хватает финансирования. Нужно посмотреть целесообразность и эффективность использования финансовых ресурсов. То, что предлагается на рынке под личиной "для инвалидов", не несет пользы и не соответствует тому качеству, чтобы подходило для этих категорий. При строительстве объекта зачастую не предусматривается, как инвалид будет добираться до него, например», - добавила Марина Борисенкова.