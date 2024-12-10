Общество

Псковская область стала «хорошистом» в рейтинге по выполнению нацпроекта «Экология»

Псковская область стала «хорошистом» в первом ежегодном рейтинге по выполнению целей национального проекта «Экология».

Презентация нового ежегодного экологического рейтинга российских регионов состоялась 12 декабря в пресс-центре ТАСС в Москве. В рейтинге отражено качество выполнения экологических задач органами власти субъектов РФ, а также результаты реализации национального проекта «Экология».

Глава профильного комитета Госдумы напомнили, что в 2024 году завершается действие нацпроекта «Экология». Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что парламентский контроль выявил серьёзные вопросы к достижению заложенных целей. По его словам, именно поэтому и возникла идея разработать рейтинг, позволяющий ежегодно оценивать степень достижения экологического благополучия в соответствии с указом президента №309.

Среди проектов, нуждающихся в продолжении работы и корректировке, Дмитрий Кобылкин назвал «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал». Он уточнил, что установленные ранее показатели достичь пока не удалось, но мероприятия будут продолжены и после 2024 года. Также спикер напомнил о том, что проект наилучших доступных технологий был закрыт досрочно, а другой проект — «Чистой воды» — стал частью федпроекта «Жильё и городская среда». Кобылкин напомнил о важности дальнейших усилий в сфере переработки отходов и создании экономики замкнутого цикла.

Основой методологии рейтинга является мониторинг достижений показателей экологического благополучия с учётом результатов реализации нацпроекта «Экология» с 2019 по 2024 годы.

Методология включает в себя три ключевых категории: оценку показателей нацпроекта, мнение жителей и мнение экспертов.

Согласно представленным данным, регионы в рейтинге распределены по четырём категориям, условно названным «отличники», «хорошисты», «середнячки» и «проблемные». Например, в Центральном федеральном округе Липецкая и Московская области продемонстрировали лучшие результаты, в то время как другие регионы оказались в группах «хорошистов» или «середнячков». «Середнячки» — это регионы с определёнными сложностями, но без критического отставания, а «проблемным» территориям требуется активное вмешательство федерального центра, пишет Национальное информационное агентство «Экология».