Общество

Семь чудес Пскова: что появилось в городе в 2024 году

Псков прекрасен. Красоту нашего города всегда отмечают туристы, сами же псковичи давно привыкли к его открыточным видам. Но и от наших глаз не ускользает тот факт, что в последнее время город преображается. Он прирастает новыми объектами инфраструктуры и общественными пространствами, открываются новые заведения общепита, новые площадки для проведения досуга. Псковская Лента Новостей решила вспомнить о том, что появилось, открылось и порадовало псковичей за последний год.

Парк развлечений «Волшебная гора»

Этот подарок Псков получил ко дню рождения. 28 июля на месте руин так и не построенного Дома пионеров появился парк развлечений «Волшебная гора», визитной карточкой которого стало колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и Великую. Впрочем, и само колесо украсило левый берег реки и стало красивым фоном для фотографий.

Одним из первых панорамные виды, открывающиеся из кабинки аттракциона, оценил Михаил Ведерников. Губернатор прокатился на аттракционе вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным и инвестором Александром Терентьевым.

«Очень нравится. Всем рекомендую прокатиться на колесе обозрения, очень мягкий ход. Оттуда открываются просто необыкновенные виды. С такой высоты Псков я еще не видел», - отметил Михаил Ведерников.

Пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.

«Развлечения здесь предусмотрены для разных возрастных групп. Преимущество мы отдаем семейному отдыху», - рассказал инвестор и автор проекта Александр Терентьев. Он также отметил, что всего в парке планируется 14 аттракционов, но в ходе строительства площадки заложены инженерные мощности на перспективу: «Будем следить за новинками производства и при необходимости включать их в пространство парка».

Открытый парк - это только первый этап проекта, в дальнейшем здесь планируется открытие семейно-развлекательного комплекса с активити-зонами, кинотеатром, кафе и конференц-залом.

Мультимедийный фонтан на Четырех углах

Еще один подарок городу на день рождения, на этот раз от Сбера, - пешеходный фонтан в сквере 60-летия Октября. 27 июля состоялся его торжественный запуск. Но в тестовом режиме он начал работать и радовать псковичей еще задолго до открытия. Таких фонтанов в Пскове еще не было! Поэтому с восторгом (и визгом) побегать между бьющих то там, то здесь струй воды собирались сотни псковичей. Причем, не только дети.

А на шоу-представление в честь открытия фонтана выстроились огромные очереди. Площадка на Четырех углах еле смогла вместить всех желающих. Именно на этом празднике были продемонстрированы все возможности нового гидротехнического сооружения.

Помимо светомузыкальных эффектов, на водном экране фонтана можно транслировать реалистичные видеоизображения и лазерные проекции. Перед гостями праздника выступили музыканты, солисты Мариинского театра, артисты театра света и огня. «Невероятно красивое шоу!» - писали зрители в соцсетях.

Парк-пляж «Воздух»

Еще один новый объект для приятного и полезного времяпрепровождения - парк-пляж «Воздух». Новое общественное пространство в прибрежной зоне в районе Корытово, более известной псковским старожилам как «Солдатский пляж», было открыто для посещения в середине июня.

Новый парк-пляж - идеальное место для семейного отдыха. Здесь есть спортивные и релаксационные зоны для детей и взрослых, понтон с деревянным настилом для купания и уютное кафе с демократичными ценами.

Вход на территорию отдыха бесплатный. При желании можно взять напрокат шезлонги, сапы, пляжный и спортивный инвентарь.

Кстати, пляж-парк будет работать круглый год: на территории установлены сферы-беседки, в которых можно проводить время и зимой. Оборудование парка планируется пополнять в зависимости от запроса гостей. «Слово "Солдатский пляж" для этого места больше не подходит, поэтому мы решили его переименовать. Теперь это пляж-парк "Воздух"», - сообщил инвестор проекта - псковский предприниматель Денис Быченков.

Пешеходный мост через Пскову

Как, гуляя по набережной Великой, попасть на Золотую набережную? Раньше - только вплавь или пройдя вдоль крепостных стен до Советского (Троицкого) моста. Этим летом наконец-то появился пешеходный мост через Пскову, который протянулся от смотровой площадки у Канатной фабрики к воротам в восточной крепостной стене Кремля и связал две набережные реки Псковы.

Строительству предшествовала долгая работа по согласованию внешнего вида сооружения. За несколько дней до нового года эксперты одобрили проект. И уже с начала 2024 года начались строительные работы, которые завершились в сентябре.

Мост размещен в наиболее узком месте Псковы. Он не совсем пешеходный: одна полоса является велодорожкой. Длина моста - около 47 м, ширина - 5 м. Сооружение спроектировано с учетом возможных паводковых подтоплений. Днем он выглядит незаметно (по крайней мере, задумка была такая), а ночью преображается с помощью архитектурной подсветки, которая, к слову, появилась совсем недавно.

Удобство нового объекта туристической и городской инфраструктуры уже оценили псковичи и гости города. Кроме того, мост даже стал местом старта для любителей бега.

Ресторан-бистро «Лёвенъ»

Нельзя обойти вниманием и новые заведения общепита, которые радуют не только вкусовые рецепторы гурманов, но и глаз псковичей. Например, ресторан-бистро «Лёвенъ», который в мае этого года открылся в Пскове, разместился в историческом здании - объекте культурного наследия регионального значения. Исторический облик дома, который известен тем, что на рубеже XIX-XX веков в нем находился оптовый винный склад Иоганна-Константина Лёвена, полностью был восстановлен. И теперь в Финском парке вместо руин памятника - красивое здание из прошлого, оборудованное подсветкой.

Проведение строительных и ремонтных работ на объекте культурного наследия требовало многочисленных согласований. Поскольку это историческое здание, нельзя было менять его фасад. Также многие исторические элементы оставлены в том виде, в котором сохранились до наших дней. На первом этаже, где расположены кухня, заготовочные цеха и пекарня, есть коридор со старой кирпичной кладкой. «По сути, у нас памятник истории на рабочем месте», - шутят сотрудники ресторана.

Ресторанно-банный комплекс «Гельдт»

Открытия этого объекта в Финском парке ждали многие псковичи. В здании торговых бань 1873 года была проведена масштабная реставрация с приспособлением под современное использование. Дизайн комплекса разработали специалисты петербургской студии, акцент сделали на псковскую архитектуру. Сначала открылся ресторан с залом на 80 человек. А чуть позднее - и баня приняла первых отдыхающих.

Отметим, что в ресторане «Гельдт», помимо гастрономических впечатлений от современной кухни с псковским акцентом, можно получить удовольствие от культурных мероприятий нового формата. Например, приятные впечатления оставил иммерсивный спектакль-ужин по Чехову в октябре этого года. До Пскова такие постановки видели разве что жители столицы. «Даже для Москвы это новый формат, - рассказала продюсер Екатерина Филиппова о проекте. - В столице в основном принято посещать либо гастрономические театры, где все построено вокруг кухни, либо иммерсивные шоу, где присутствует интерактив с актерами. Мы совместили обе истории. Актеры всегда на переднем плане, ломается четвертая стена, каждый зритель чувствует себя сидящим в первом ряду, видит живые эмоции актеров».

Сквер на Сиреневом бульваре

Благоустраиваются в Пскове и спальные районы. Буквально за пару месяцев сквер на Сиреневом бульваре превратился из пустыря с разбитым асфальтом в насыщенную и красивую зону отдыха.

Работы по благоустройству прошли в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а проект был разработан на основании пожеланий местных жителей. В сквере убраны аварийные деревья, восстановлено асфальтовое покрытие на дорожках, а еще появились скамейки и уличные тренажеры. Теперь обновленное общественное пространство стало местом притяжения жителей микрорайона. А за счет установленных вдоль дорожек фонарей здесь приятно и безопасно находиться даже в вечернее время.

Заслуживают внимания и новые малые архитектурные формы - псковские барсики. Бронзовые скульптуры встречаются в разных местах города, их с удовольствием искали этим летом и туристы, и местные жители. История с этим символом Пскова оказалась настолько популярной, что новые барсики росли как грибы после дождя. Кстати, чтобы найти всех котиков, надо пешком пройти 8 километров и потратить примерно 4 часа!

Мы постарались вспомнить наиболее яркие открытия этого года. Возможно, в считанные дни до конца года Псков порадует нас очередным успешно завершенным проектом. На очереди - бывший кинотеатр «Октябрь». Здание отремонтировано, там появились большие панорамные окна, фасад оборудован подсветкой. С нетерпением ждем, когда новый культурный центр откроет двери псковичам и гостям города. И, конечно, приятно удивит.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой, Вадима Боченкова и пресс-службы администрации Пскова