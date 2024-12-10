Общество

На следующей неделе в Псковской области ожидается неустойчивая погода

На следующей неделе погода в Псковской области будет неустойчивой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Ночью возможны слабые минусовые температуры, днём не исключены слабые положительные значения», - отметила Тала Нещадимова.

В отдельные дни плюсовые температуры будут фиксироваться как ночью, так и днём: от 0 до +2 и от 0 до +4 градусов. Ожидается выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, снега с дождём и просто дождя.

«Пока засыпание Пскова снегом возможно только в эти выходные, а дальше не предвидится», - заключила Тала Нещадимова.