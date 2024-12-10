Общество

На съезде «Единой России» обновят руководящие органы и народную программу

На предстоящем пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» будут приняты ключевые решения по приоритетным задачам на ближайший период. В партии, в ходе работы съезда пройдет переизбрание руководящих и центральных органов, включая обновление генсовета и президиума генсовета.

Особое внимание ожидается к увеличению представительства бойцов СВО в руководящих органах партии. Также на съезде планируется внести изменения в партийную народную программу. Об этом заявил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев, пишет «Интерфакс».

"По народной программе должны работать все институты партии, не только депутаты Государственной Думы, которые на основании изменений в нее должны инициировать принятие федеральных законов. Мы уже направили наши предложения в правительство и подготовили технические аспекты", — отметил Якушев на дискуссионной площадке перед съездом.

Он также сообщил, что будет принято новое положение о первичных выборах (первичках) «Единой России», которое начнет действовать с 1 января.