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Общество

Жителю Красногородского района возместили 145 тысяч рублей за лекарства после вмешательства прокуратуры

15.12.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Красногородского района по обращению местного жителя, который является больным онкологией, провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. 

Мужчина является больным онкологией и нуждается в постоянном приеме лекарственных препаратов. При предъявлении рецепта в аптеке ему не отдали необходимое лекарство, так как оно отсутствовала. В целях непрерывного лечения заявитель был вынужден приобрести препарат для лечения за счет собственных средств.

В связи с этим прокуратура, действуя в интересах заявителя, направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области расходов, затраченных на самостоятельное приобретение лекарственных препаратов.

В настоящее время требования прокурора полностью удовлетворены. Заявителю возмещены денежные средства в размере 145 тысяч рублей.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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