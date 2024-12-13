Жителю Красногородского района возместили 145 тысяч рублей за лекарства после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Красногородского района по обращению местного жителя, который является больным онкологией, провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.
Мужчина является больным онкологией и нуждается в постоянном приеме лекарственных препаратов. При предъявлении рецепта в аптеке ему не отдали необходимое лекарство, так как оно отсутствовала. В целях непрерывного лечения заявитель был вынужден приобрести препарат для лечения за счет собственных средств.
В связи с этим прокуратура, действуя в интересах заявителя, направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области расходов, затраченных на самостоятельное приобретение лекарственных препаратов.
В настоящее время требования прокурора полностью удовлетворены. Заявителю возмещены денежные средства в размере 145 тысяч рублей.