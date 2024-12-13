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Общество

Кто может рассчитывать на выплату годовой премии, ответил юрист

16.12.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

В преддверии завершения календарного года многие сотрудники задаются вопросом о том, будет ли выплачена годовая премия от работодателя и в каком размере. Годовая премия, также известная как «13-я зарплата», имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Об этом рассказал руководитель юридической практики в компании SuperJob Александр Южалин. 

Кому выплачивают годовую премию? 

Все зависит от того, к какой сфере относится работодатель: бюджетной или коммерческой.  

Если организация бюджетная, вопрос с выплатой всевозможных премий (включая годовую) определяется отдельными нормативными актами. Поэтому, чтобы ответить на вопрос про премию, нужно обратиться к нормативным актам в соответствующей сфере. Если премия предусмотрена законом, конечно, она должна быть выплачена в установленном размере, отметил юрист. 

С коммерческой сферой все немного сложнее. Дело в том, что трудовое законодательство не определяет премии как гарантированную часть заработной платы. Закон позволяет работодателю самостоятельно устанавливать у себя в организации систему оплаты труда. В частности, самостоятельно определять, какие премии выплачивать, за какие успехи и в каком размере. В данном случае многое зависит от финансовых возможностей работодателя. 

Работодатель определяет свою систему оплаты труда во внутренних документах организации — локальных нормативных актах. Либо условие о выплате «13-й зарплаты» может быть определено в трудовом или коллективном договоре. Отсюда можно сделать вывод: если в трудовом договоре или в локальном акте не предусмотрена выплата годовой премии, работодатель имеет право ее не выплачивать, и это не будет нарушением. Если же премия предусмотрена, нужно определить, на каких условиях и в каком размере она выплачивается. «Для этого прочитайте условия вашего трудового договора и условия локальных актов, в которых эта премия предусмотрена», - рассказал юрист. 

В каком размере выплачивают премию? 

Если речь идет про бюджетную сферу, этот вопрос определяется соответствующим нормативным актом. 

В коммерческой организации размер премии должен быть определен либо условиями трудового договора, либо условиями локального нормативного акта. Закон не устанавливает ни минимальных, ни максимальных размеров премии (все на усмотрение работодателя). Как правило, размер годовой премии равен окладу или нескольким (2-3 оклада). Еще один вариант — работодатель может установить фиксированный размер такой премии, который вообще не будет зависеть от оклада.

Когда выплачивают премию? 

Этот вопрос тоже определяется трудовым договором или локальным актом. Премия может быть выплачена накануне Нового года, например, вместе с заработной платой за декабрь. 

«При этом многие работодатели стараются не спешить с выплатой годовой премии. Если годовая премия зависит от ряда показателей, которые должен был выполнить работник, работодателю нужно будет подвести итоги работы за год и только после этого принять решение о выплате годовой премии. Подведение итогов может занять некоторое время, поэтому иногда годовую премию выплачивают в феврале или даже позднее. Уточняйте конкретные сроки выплаты в условиях трудового договора или в локальных актах компании», - заключил юрист. 

Теги: #премия
Источник: Псковская Лента Новостей
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