Общество

На зарплаты врачей Псковская область дополнительно получит более 14 млн рублей

Почти 14,4 млн рублей будет дополнительно направлено в Псковскую область на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2025 году, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Решение принято правительством страны исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.