Общество

«Дневной дозор»: Как преобразился Псков к Новому году?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему украшения Пскова к Новому году. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Декабрь всегда был самым особенным месяцем года — новогодние украшения с самого начала декабря появлялись на улицах и площадях городов и поселков нашей страны, в домах и квартирах жителей. Первый выпавший снежок еще только присыпал улицы города, а псковичи уже хотят ощущения праздника, душа просит новогодних украшений. В последние годы горожане (и, конечно, туристы) стали все чаще замечать, как хорошеет Псков с наступлением зимы и как обновляется новогоднее убранство, охватывая все больше общественных пространств в городе. Новые локации появляются и становятся излюбленными местами для фотосетов и прогулок: Финский парк, парк Строителей, отель «Покровский».

За последние десять лет Псков уже обзавелся неплохим набором украшений, хотя не все из них доживают до конца новогодних праздников. Достаточно вспомнить фигуры оленей в Детском парке, которые вандалы уничтожали одну за другой. Со временем изменялись не только украшения города, но и форматы празднования Нового года. В эпоху пандемии исчезли массовые хороводы вокруг главной городской елки. Позже в традиции встречи Нового года внесла свои коррективы специальная военная операция и усиление мер безопасности. Впрочем, сокращение числа массовых мероприятий городские власти с лихвой компенсировали общим нарядным видом областного центра. Светящиеся инсталляции, несколько открытых катков и повсеместно украшенные дома заполонили город.

Да и ель на площади стала выглядеть приличнее, чем в памятном многим декабре 2012, когда из главной натуральной елки сначала сделали «пальму», а потом и вовсе спилили, что могли наблюдать в прямой трансляции все желающие.

Традиционно большая часть уличных украшений сконцентрирована в центре города, где пролегают основные туристические маршруты, а отдельные микрорайоны остаются «без елки». Да и некоторые из украшений уже примелькались. Как жители оценивают украшение Пскова к Новому году? Чего не хватает городу для новогоднего настроения? Соскучились ли горожане по массовым новогодним мероприятиям? Об этом мы будем сегодня говорить в программе «Дневной дозор».

Процесс украшения города практически завершен. Пока не совсем нас радует погода, поэтому серые дни хочется разбавить цветными огоньками. К сожалению, новых украшений в этом году город не приобрел, но это никак не повлияет на качество украшения - правильная расстановка новогодних инсталляций поможет создать праздничную атмосферу, отмечает глава города Пскова Борис Елкин.

«Что касается украшений, уже традиционно объявили конкурс среди коммерческих и социальных структур на оформление города. Конечно, приветствуем и ждем как можно больше участников, потому что благодаря локальным украшениям окон, витрин, украшениям территорий учреждений - получается создать атмосферу праздника быстрее. И, действительно, будет визуально красивый ряд. Хотелось бы, чтобы на том же Октябрьском проспекте как можно больше представителей бизнеса поучаствовало в этом проекте. Конечно, мы говорим не только про Октябрьский проспект, мы говорим про весь город, исторический центр было бы интересно, если бы все максимально его украсили. Поэтому для стимулирования этих процессов был объявлен конкурс, но, конечно, не ради подарка, а ради, все-таки, создания у многих новогоднего настроения».

Очень здорово, что с каждым годом все больше энтузиастов украшают свои дома, предприятия и организации к Новому году, тем самым создавая праздничную атмосферу во всём городе, отмечает известный псковский предприниматель, гендиректор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. Добрые начинания, по его мнению, достойны поощрения. В этом плане он поддерживает идею администрации Пскова возобновить конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов, но кое-что Николаю Загорую не нравится.

«Формальная бумага пришла с призывом участвовать в конкурсе по украшению. При этом не предоставили ни критериев отбора, ни состава комиссия и так далее. Одно дело, если в этом конкурсе участвует наша "Простория", там двадцать тысяч квадратных метров, или наш "Двор Подзноева"? Это одно, а украсить один магазинчик или вход в банк? Это разные весовые категории, то есть надо разграничить: торговые площади до ста квадратов, торговые центры, банки. А не так, что просто формально украшайте, и мы проведем конкурс».

Известный в нашем городе мастер шоу, человек-праздник, организатор конкурсов красоты, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев поддерживает мнение о том, что не только администрация города Пскова должна украшать улицы. Псковичи, предприятия и организации областного центра могут внести свой посильный вклад в создание праздничной атмосферы. Если все отнесутся к украшению родного города ответственно и серьезно, то получится волшебный праздник для всех гостей и жителей города.

«Видно, как город готовится к Новому году, но мне кажется, не только сам город и администрация должны думать о том, как его украсить, но и те, кто в нем живет. При этом не только житель, но и предприятия, магазины, общепит. Есть предприятия, которые сделали это красиво и эффектно, выделили свое место на городских улицах. Но есть и те, кто не уделяет этому особого внимания. Поэтому мне кажется, здесь нужно говорить о том, что необходим симбиоз жителей, администрации. И каждый житель должен стараться сделать город красивее, начиная со своего окна и заканчивая какими-то общими локациями. Ну и уже в таком праздничном настроении, в оформлении будет чувствоваться настроение праздника. Украшение города может компенсировать недостаток каких-то мероприятий или ивентов, которые были запланированы, но в силу ряда обстоятельств не могут быть проведены».

На твердую «четверку» оценивает «стремление города с каждым годом выглядеть лучше» псковский архитектор, дизайнер и урбанист Сергей Станкевич. Конечно, нет придела совершенству – по его мнению, нужно более идейно продумывать общую концепцию «городского наряда». Кроме того, концепции украшения города все еще не хватает целостности, полагает Сергей Станкевич.

«Сейчас мы уже все меньше и меньше видим разношерстных идей, разного цвета огоньков, но они еще есть. Целостность дарит нам общее восприятие, особенно на таком большом масштабе, как масштаб города, ведь мы перемещаемся и воспринимаем не только локальные участки, не только наслаждаемся настроением внутри своего двора или в одном из парков, но мы видим наш город целиком. И мы, и наши гости. Мы знаем, так устроен наш мозг, что когда много вокруг хорошего, но ты периодически выхватываешь что-то не очень хорошее, то общее впечатление портится. От чего я бы точно предостерег - это от копирования. Точно не нужно ориентироваться на Москву или другие города, большие или даже малые. На большие нельзя ориентироваться, потому что это разный масштаб, разные ощущения. Например, те же самые ивы, которые светятся в Финском парке и радуют нас, я наблюдал неоднократно, как это же решение смотрится не очень, мягко говоря, на больших локациях, в больших пространствах в Москве. Нужно двигаться точно в том направлении, в котором движется город уже не первый год. Нужно улучшать концептуальность, больше смотреть на детали, но и подходить к этому вопросу просто стратегически для того, чтобы из раза в раз, из года в год не повторять одно и то же».

Не согласен с Сергеем Станкевичем заслуженный художник России, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. Он оценил украшения города на «отлично». По его мнению, сейчас не время для ярких украшений и массовых мероприятий, главное – дать ощущение праздника детям.

Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»

«Я считаю, что вообще сейчас, в наше сложное время особо-то выпендриваться не надо. А то, что есть: украсили город, подсветили, елка есть, освещение прекрасное. Вот эти подсветки зданий тоже хорошие. Поэтому я думаю, что даже больше и не надо. Ну, мое мнение такое. Все эти чрезмерные пляски - не совсем уместные. Мне кажется, что можно и поскромнее. То что касается детей, конечно, им надо дать возможность почувствовать праздник, почувствовать их представления о сказках - о Деде Морозе, Снегурочке, это надо».

Вроде в городском новогоднем убранстве все хорошо, с каждым годом Псков становится все наряднее. Но внимательный взгляд может отметить нюансы, говорит экс-депутат Псковской городской Думы, общественник Федор Постнов. По его словам, кое-где новогодние гирлянды светятся частично, либо не горят вовсе. Городским властям нужно над этим поработать, чтобы город был украшен качественно, считает Федор Постнов.

«Повесили звездное небо, внизу поставили ларечки. Молодцы? Молодцы. А теперь вопрос. А чего звездное небо-то чуть-чуть в сторону сдвинуто? А ларечки стоят не относительно этого звездного неба, а как-то по-своему. Вот на таких мелочах и строится город. Второе - бизнес. Бизнес тоже должен обращать внимание и строить красивые новогодние витрины. Это будет интересно, это будет хорошо».

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Бизнес-сообщество города уже участвует в его преображении к Новому Году. Вице-спикер Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин отмечает, что в последнее время благодаря усилиям городских властей и многих организаций и предприятий Псков действительно стал более привлекательным и интересным. И того объема украшений, которые установлены в Пскове к Новому году, вполне достаточно, полагает Юрий Сорокин.

«Традиция участия многих предпринимателей, руководителей в украшении города - это, конечно, очень радует. Безусловно, нужно таких руководителей и организации отмечать, освещать в прессе и показывать, что вот - патриоты нашего города принимают активное участие в украшении. Я считаю, что украшение нашего города очень сбалансированное, соразмерно нашим доходам и значению, и нет лишней помпезности, нет кричащей щедрости, ненужной в эти времена. Поэтому все, что у нас есть в парках (в Финском парке, в Детском парке), - все красиво смотрится. Мне кажется, что город к Новому году готов».

Мнения экспертов в нашем вопросе разделились. Большинство считают, что город достаточно украшен к Новому году, и в этом есть заслуга как муниципальных властей, так и предприятий. Есть и те, кто считает, что сейчас не подходящее время для украшательства и массовых праздничных гуляний — достаточно создать новогоднее настроение для детей. А третьи считают, что праздничному убранству города все еще не достаёт целостности концепции. Так или иначе, украшение города к Новому году - это задача не только органов власти и юридических лиц. От нас с вами тоже кое-что зависит. Формирование новогоднего настроение — общее дело. Каждому по силу организовать соседей и оформить красивую локацию в собственном дворе или в подъезде. Или, в конце концов, осветить свой двор, повесив на свои окна разноцветные светящиеся гирлянды.

Виктория Семенова