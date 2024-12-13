«Дневной дозор»: Как преобразился Псков к Новому году?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему украшения Пскова к Новому году. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Декабрь всегда был самым особенным месяцем года — новогодние украшения с самого начала декабря появлялись на улицах и площадях городов и поселков нашей страны, в домах и квартирах жителей. Первый выпавший снежок еще только присыпал улицы города, а псковичи уже хотят ощущения праздника, душа просит новогодних украшений. В последние годы горожане (и, конечно, туристы) стали все чаще замечать, как хорошеет Псков с наступлением зимы и как обновляется новогоднее убранство, охватывая все больше общественных пространств в городе. Новые локации появляются и становятся излюбленными местами для фотосетов и прогулок: Финский парк, парк Строителей, отель «Покровский».
За последние десять лет Псков уже обзавелся неплохим набором украшений, хотя не все из них доживают до конца новогодних праздников. Достаточно вспомнить фигуры оленей в Детском парке, которые вандалы уничтожали одну за другой. Со временем изменялись не только украшения города, но и форматы празднования Нового года. В эпоху пандемии исчезли массовые хороводы вокруг главной городской елки. Позже в традиции встречи Нового года внесла свои коррективы специальная военная операция и усиление мер безопасности. Впрочем, сокращение числа массовых мероприятий городские власти с лихвой компенсировали общим нарядным видом областного центра. Светящиеся инсталляции, несколько открытых катков и повсеместно украшенные дома заполонили город.
Да и ель на площади стала выглядеть приличнее, чем в памятном многим декабре 2012, когда из главной натуральной елки сначала сделали «пальму», а потом и вовсе спилили, что могли наблюдать в прямой трансляции все желающие.
Традиционно большая часть уличных украшений сконцентрирована в центре города, где пролегают основные туристические маршруты, а отдельные микрорайоны остаются «без елки». Да и некоторые из украшений уже примелькались. Как жители оценивают украшение Пскова к Новому году? Чего не хватает городу для новогоднего настроения? Соскучились ли горожане по массовым новогодним мероприятиям? Об этом мы будем сегодня говорить в программе «Дневной дозор».
Процесс украшения города практически завершен. Пока не совсем нас радует погода, поэтому серые дни хочется разбавить цветными огоньками. К сожалению, новых украшений в этом году город не приобрел, но это никак не повлияет на качество украшения - правильная расстановка новогодних инсталляций поможет создать праздничную атмосферу, отмечает глава города Пскова Борис Елкин.
Очень здорово, что с каждым годом все больше энтузиастов украшают свои дома, предприятия и организации к Новому году, тем самым создавая праздничную атмосферу во всём городе, отмечает известный псковский предприниматель, гендиректор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. Добрые начинания, по его мнению, достойны поощрения. В этом плане он поддерживает идею администрации Пскова возобновить конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов, но кое-что Николаю Загорую не нравится.
Известный в нашем городе мастер шоу, человек-праздник, организатор конкурсов красоты, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев поддерживает мнение о том, что не только администрация города Пскова должна украшать улицы. Псковичи, предприятия и организации областного центра могут внести свой посильный вклад в создание праздничной атмосферы. Если все отнесутся к украшению родного города ответственно и серьезно, то получится волшебный праздник для всех гостей и жителей города.
На твердую «четверку» оценивает «стремление города с каждым годом выглядеть лучше» псковский архитектор, дизайнер и урбанист Сергей Станкевич. Конечно, нет придела совершенству – по его мнению, нужно более идейно продумывать общую концепцию «городского наряда». Кроме того, концепции украшения города все еще не хватает целостности, полагает Сергей Станкевич.
Не согласен с Сергеем Станкевичем заслуженный художник России, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. Он оценил украшения города на «отлично». По его мнению, сейчас не время для ярких украшений и массовых мероприятий, главное – дать ощущение праздника детям.
Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»
Вроде в городском новогоднем убранстве все хорошо, с каждым годом Псков становится все наряднее. Но внимательный взгляд может отметить нюансы, говорит экс-депутат Псковской городской Думы, общественник Федор Постнов. По его словам, кое-где новогодние гирлянды светятся частично, либо не горят вовсе. Городским властям нужно над этим поработать, чтобы город был украшен качественно, считает Федор Постнов.
Бизнес-сообщество города уже участвует в его преображении к Новому Году. Вице-спикер Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин отмечает, что в последнее время благодаря усилиям городских властей и многих организаций и предприятий Псков действительно стал более привлекательным и интересным. И того объема украшений, которые установлены в Пскове к Новому году, вполне достаточно, полагает Юрий Сорокин.
Мнения экспертов в нашем вопросе разделились. Большинство считают, что город достаточно украшен к Новому году, и в этом есть заслуга как муниципальных властей, так и предприятий. Есть и те, кто считает, что сейчас не подходящее время для украшательства и массовых праздничных гуляний — достаточно создать новогоднее настроение для детей. А третьи считают, что праздничному убранству города все еще не достаёт целостности концепции. Так или иначе, украшение города к Новому году - это задача не только органов власти и юридических лиц. От нас с вами тоже кое-что зависит. Формирование новогоднего настроение — общее дело. Каждому по силу организовать соседей и оформить красивую локацию в собственном дворе или в подъезде. Или, в конце концов, осветить свой двор, повесив на свои окна разноцветные светящиеся гирлянды.
Виктория Семенова