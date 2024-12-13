Общество

Жителя Пыталовского округа осудили за неуплату алиментов своему ребенку

48-летнего жителя Пыталовского муниципального округа наказали за неуплату алиментов своему ребенку (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В судебном заседании установлено, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, являясь трудоспособным, умышленно с февраля по май не исполнял обязанность по выплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

В результате уклонения от уплаты алиментов сумма задолженности составила около 50 тысяч рублей.

Пыталовский суд с учетом позиции государственного обвинения назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.