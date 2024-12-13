Общество

59% псковичей будут подводить личные итоги 2024 года – опрос

59% псковичей будут подводить личные итоги 2024 года. Чаще всего будут анализировать динамику доходов и состояние здоровья. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

59% псковичей планируют подвести личные итоги в этом году: 35% сделают это мысленно или устно и не станут нигде сохранять, каждый пятый (20%) напишет заметки для себя, 2% запостят в социальных сетях, еще столько же сохранят в других форматах. Каждый третий признался, что подведение итогов года ему не свойственно.

Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года (66% против 53% среди мужчин) и чаще постят их в соцсетях (4 и 1% соответственно). Молодые люди до 35 лет чаще тех, кто старше, предпочитают фиксировать свои достижения (20%). Респонденты от 45 лет чаще ограничиваются только мысленными рассуждениями (40%).

Подводя итоги, опрошенные чаще всего будут анализировать доход (71%) и состояние здоровья (63%). Уровень саморазвития попытаются оценить 55%: к нему респонденты относят начитанность, знание психологии, коммуникативные навыки и проч. Каждый второй поразмышляет о карьере, 40% — об образовании и повышении квалификации.