Общество

Игорь Дитрих рассказал об увеличении финансирования по программам «Земский фельдшер» и «Земский учитель»

Финансирование по программам «Земский фельдшер», «Земский учитель» в Псковской области планируют увеличить. Об этом рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Программы ("Земский фельдшер", "Земский учитель" - ред.), направленные на социальную защиту и привлечение кадров, в первую очередь, конечно, в здравоохранении и в образовании, остаются», - сообщил депутат.

Игорь Дитрих пояснил, что предусмотрены небольшие увеличения, но направленные «на конкретику». То есть не в целом на привлечение врачей, а на привлечение конкретных специалистов, которых особенно не хватает.

«У нас стоял вопрос покупки жилья как медицинским работникам, так и учителям. В предыдущие годы сколько запланировано, столько было и куплено. На этот год запланировано столько же, сколько и в прошлом году. Но на всех совещаниях и с губернатором, и на согласительной комиссии, и на встрече с фракциями также оговорено - появятся дополнительные средства. Значит, купим еще по одной квартире и учителям, и врачам», - отметил заместитель председателя областного Собрания.

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Также обсуждался вопрос компенсации найма жилого помещения для врачей и учителей. Компенсации удалось сохранить полностью.