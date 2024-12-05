Общество

Александр Котов предложил увеличить финансирование на покупку жилья для врачей и учителей

Увеличить финансирование на покупку жилья для медицинских и педагогических работников в 2025 году, чтобы удалось купить хотя бы на одну квартиру больше, чем в нынешнем году, предложил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в преддверии бюджетного послания главы региона.

«Когда мы встречаемся с вами, я имею в виду депутатов фракции "Единая Россия", обсуждаем вопрос, связанный с приобретением жилья для медицинских и педагогических работников. Давайте хотя бы на одну квартирку добавим? - внес предложение Александр Котов. - Это наша с вами общая тема, мы к этому каждый раз приходим, но тут есть одна опасность, потому что мы начинаем набирать уже такие обороты, когда обратно не отступить, но потихонечку надо двигаться вперед».

Михаил Ведерников в ответ заметил, что и сам хотел задать этот вопрос и поддерживает предложение. При этом губернатор обратил внимание, что цены растут, поэтому возможно потребуется вносить дополнительные корректировки, однако в результате глава региона призвал нарастить покупку жилья для педагогов и врачей в 2025 году как минимум на одну квартиру.

На меры поддержки педагогов на следующий год планируют предусмотреть 170 млн рублей, на поддержку врачей - 210 млн рублей.