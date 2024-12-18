Общество

Привлекать на село врачей определенных специальностей будут в 2025 году — Игорь Дитрих

Привлекать врачей определенных специальностей будут в Псковской области в 2025 году по программе «Земский врач». Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Заместитель председателя Собрания рассказал, что предусмотрены небольшие увеличения финансирования по программе, но направленные «на конкретику». То есть не в целом на привлечение врачей, а на привлечение конкретных специалистов, которых особенно не хватает.

«Мы об этом говорили, но, наверное, в этом году, учитывая, что все-таки у нас нет излишек бюджета, мы пришли к мнению, и губернатор с этим согласился, что надо работать точечно. И именно где нам надо сегодня, туда и направлять финансовые средства, а где можно чуть-чуть потерпеть, давайте потерпим. Мы же все понимаем, что в нашей нынешней геополитической ситуации немножко, наверное, не до жиру», - подытожил депутат.