Общество

Игорь Дитрих: В вопросе предложений по проекту бюджета важны приоритеты

Чтобы получить финансирование и реализовать какие-то предложения, можно принимать участие в государственных программах. Об этом напомнил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Наверное, просто надо корректно разговаривать, предлагать, отстаивать, защищать. И уже в ходе этого можно понять, какие хорошие предложения (по проекту бюджета - ред.), а какие - нет. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Здесь присутствует вопрос приоритетов. Да, хорошее предложение, но давайте чуть-чуть подождем», - рассказал заместитель председателя областного Собрания, комментируя работу согласительной комиссии по проекту бюджета.

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В ходе эфира Игорь Дитрих напомнил, что предложения можно реализовать не только за региональный бюджет, но и путем участия в государственных программах. «Сейчас есть много возможностей участвовать во всевозможных проектах, программах, получать гранты», - уточнил он.