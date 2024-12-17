Общество

Движение Первых в Псковской области объединяет более 18 тысяч наставников и учащихся

Итоговое в этом году заседание областного Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во вторник, 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона отметил активное расширение Движения, только в этом году к региональному отделению присоединились более 10 тыс жителей Псковской области. «Многое предстоит сделать, но темп хороший. По итогам Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи наша команда заняла шестое место из 85 команд-участниц. Три проекта нашего региона стали победителями грантового конкурса "Движение Первых", что позволило привлечь 6 млн рублей. Важно, что все проекты уже успешно реализованы», — выступил Михаил Ведерников.

Руководитель Департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Ольга Негрова обратила особое внимание на успешное проведение в области окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». «Ключевая задача на следующий год — развитие первичных отделений вне образовательных организаций. Создана хорошая модель взаимодействия между региональным отделением и органами исполнительной власти», — сказала Ольга Негрова.

Итоги работы Движения Первых в Псковской области подвела председатель совета реготделения Мария Тучак. Сейчас Движение в регионе объединяет более 18 тыс наставников и учащихся.

Мария Тучак отметила, что только в четвертом квартале проведено множество мероприятий, посвященных Году семьи: «У нас состоялся региональный форум "Родные-любимые", форум отцов, конкурс "Я горжусь своим отцом"». Линейку семейных проектов продолжает спортивное направление. По итогам конкурсных этапов «Большой перемены» участники от Псковской области выиграли в общей сложности 21 диплом первой, второй и третьей степени».

Кроме того, в рамках региональной премии «Будь Первым» жюри определило 15 лауреатов из более чем 250 заявок. В преддверии Нового года активисты Движения создадут новогодние подарки своими руками и поздравят с праздником тех, кто работает в зимние праздники, продолжила Мария Тучак.

На заседании выступили и активисты Движения Первых, один из которых является представителем региона в федеральном совете. Ребята поделились своими успехами и впечатлениями от участия на региональных и федеральных мероприятиях, рассказали о работе клуба дипломатии.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова отметила, что взаимодействие с организацией выстроено как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Участники Движения избраны и в созыв Детского общественного совета. Наталия Соколова подчеркнула, что сотрудничество омбудсмена с Движением Первых способствует защите прав детей, развитию детского самоуправления.

На координационном совете также заслушали результаты сотрудничества регионального Комитета по труду и занятости и на примере Островского района рассмотрели опыт эффективного сотрудничества муниципалитета с организацией. Например, Полина Баженова из Острова вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Экопоколение».

«В следующем году нужно не сбавлять темпы. Со своей стороны помощь и поддержку окажем», — заключил Михаил Ведерников.