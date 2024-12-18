Общество

«Ваша помощь всегда нужна и всегда востребована»: Михаил Ведерников наградил псковских волонтеров

Важность и востребованность добровольчества на территории Псковской области отметил губернатор Михаил Ведерников на мероприятии, посвященном подведению итогов волонтерской деятельности в 2024 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

18 декабря губернатор посетил итоговое добровольческое мероприятие, в котором приняли участие лидеры и руководители добровольческого движения из всех муниципальных образований Псковской области.

«Сегодня волонтеры трудятся практически во всех сферах нашей жизни. В Псковской области активно развивается патриотическое, социальное, экологическое, событийное, культурное, медицинское, спортивное, медиаволонтерство, а также волонтерство в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. И сделано вами, действительно, очень много, за что хочу сказать вам искренние слова благодарности. Вспомните основные значимые события в сфере добровольчества и ваши достижения в этом году. Всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" исполнилось пять лет. С первых дней специальной военной операции организаторы, участники акции поддерживают наших военнослужащих. В регионе открыто 27 штабов, собрано и отправлено уже более 20.000 тонн грузов. Вдумайтесь в эту цифру. Согласно данным из рейтинга региональных штабов "Мы вместе", Псковская область в России занимает четвёртое место. И это очень достойный результат», - сказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что по поручению президента по всей стране создаются центры общественного развития - «Добро-центры». На территории Псковской области действуют 10 таких центров, которые стали площадками для развития социальных, гражданских инициатив с дополнительными ресурсами и поддержкой собственных проектов.

«В этом году ассоциации "Добро.рф" исполнилось 10 лет. За время работы по всей стране волонтерство стало нормой жизни, вошло в привычку у миллионов людей. Благодаря ассоциации, нашему ресурсному центру поддержки добровольчества на территории области зарегистрированы более 20 000 добровольцев, проведено более 700 акций, сделано более 5 000 добрых дел. Первый в России центр православного добровольчества "Путь добра" стал победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Со своей стороны хочу заверить, я и правительство области всегда помогали и будем вас поддерживать во всех ваших начинаниях», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников обозначил планы правительства области на 2025 год в сфере добровольчества

«В 2025 году планируем принять дополнительный комплекс мер поддержки волонтеров, чтобы замотивировать вас на новые дела и привлечь как можно больше людей в ваши ряды. О чем речь? Предоставление грантов на поддержку добровольчества, возможность бесплатно посещать культурные мероприятия, создание видеороликов о деятельности добровольцев, проведение обучения и стажировок. Друзья, ваша помощь всегда нужна, всегда востребована, задачи меняются с каждым годом, появляются новые вызовы. Людям вы подарили веру в лучшее, стали для них добрыми волшебниками, а для кого-то практически родными людьми. 2025 год станет для нашей страны особенным. Мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и там нам тоже понадобится ваша помощь, очень на нее рассчитываем. Друзья, каждый из вас может гордиться тем, что он делает важное и нужное дело и для жителей нашей страны, и для страны в целом», - добавил губернатор.

В продолжение мероприятия губернатор вручил благодарственные письма от президента Российской Федерации Владимира Путина:

заместителю председателя комитета по молодежной политике Псковской области Екатерине Тимофеевой;

заместителю председателя – начальнику отдела молодежной политики комитета по молодежной политике Псковской области Анне Калистратовой;

заместителю начальника отдела молодежной политики комитета по молодежной политике Псковской области Марату Сабирову.

Также губернатор вручил благодарственные письма: