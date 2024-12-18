Общество

Муниципалитеты хотят освободить от обязанности уведомлять правительство Псковской области о проведении мероприятий

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект предполагает установление нормы о том, что уведомления о проведении публичных мероприятий подаются только в местные администрации муниципальных образований Псковской области, на территории которых планируется их проведение.

Аналогичный порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий определен законами Воронежской, Калужской, Тульской, Новгородской и других областей.

Таким образом, теперь при проведении мероприятий на территории нескольких муниципалитетов организаторам необходимо направлять уведомление не в правительство области, как это было до сих пор, а в администрацию каждого района или округа, где планируется публичная акция.