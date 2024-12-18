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Органам МСУ в Псковской области передали полномочия по регистрации браков

19.12.2024 11:38|ПсковКомментариев: 0

Проект закона Псковской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» приняли на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Проект закона наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, смена имени, смерть). 

Проект закона разработан в целях оптимизации расходов областного бюджета на осуществление государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния и повышения эффективности их осуществления, а также повышения вовлеченности работников органов ЗАГС в общественную жизнь муниципалитета путем организации муниципальных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей и повышение статуса семейных отношений (День любви, семьи и верности, День защиты детей, День пожилого человека, День матери).  

Появится возможность оперативной корректировки режима работы органа ЗАГС с учетом специфики деятельности муниципалитета. На реализацию передаваемых полномочий в федеральном бюджете предусматривается финансирование в виде субвенций, которые в случае наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями зачисляются в установленном порядке на счета местных бюджетов. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Ранее на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению отметили, что все работники после принятия закона будут уволены со своих должностей, а после приняты на работу в муниципалитет. Данный проект улучшит положение сотрудников и переведет их в статус муниципальных служащих, а это приведет к увеличению заработных плат. 

Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта, после этого последует переходный период. 

Контроль за использованием органами местного самоуправления предоставленных субвенций будет осуществляться в пределах компетенции комитетом юстиции Псковской области и комитетом по финансам Псковской области.

Законопроект поддержали 23 депутата.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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