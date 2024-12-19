Псковский омбудсмен и Росздравнадзор усилят взаимодействие по защите прав пациентов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Псковской области Юрий Косолапов провели рабочую встречу, в ходе которой подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по усилению защиты прав граждан в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.
Фотографии: Дмитрий Шахов
Как отметил в беседе Дмитрий Шахов, ежегодно от 5 до 7 процентов поступающих к уполномоченному по правам человека в Псковской области обращений касаются вопросов оказания некачественной медицинской помощи в государственных или частных организациях здравоохранения, отсутствия лекарств в аптечной сети либо долгого ожидания в очереди на различные медицинские услуги или прохождения освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы.
Со своей стороны Юрий Косолапов поблагодарил уполномоченного по правам человека за эффективное сотрудничество по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи, поскольку такая совместная деятельность служит интересам пациентов, создает им дополнительные гарантии, а также рассказал о текущей работе территориального органа, взаимодействии с органами прокуратуры при проведении проверок, комитетом по здравоохранению Псковской области, территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями.