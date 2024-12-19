Общество

Дресс-код существует в 43% компаний Пскова – опрос

85% офисных работников к необходимости соблюдать дресс-код относятся спокойно и с пониманием. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники из Пскова, работающие на территории работодателя.

43% офисных сотрудников рассказали, что в их компаниях существует дресс-код: 10% поведали о строгих правилах в выборе одежды и аксессуаров, у 33% работодатель просит придерживаться делового стиля.

82% сотрудников компаний, практикующих дресс-код, покупают офисную одежду, соответствующую корпоративным нормам, за свой счет. 10% сотрудников работодатель полностью компенсирует покупку либо предоставляет одежду и обувь, еще 7% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба (например, фирменные жилеты, блузы или рубашки, галстуки).

Каждому второму работнику дресс-код, принятый в компании, нравится. 85% относятся с пониманием или спокойно к необходимости соблюдать корпоративный стиль в одежде. 13% офисных работников раздражает необходимость соответствовать офисному дресс-коду.